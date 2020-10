La pressió de la pandèmia als centres sanitaris de la ciutat segueix en augment. La pressió de la pandèmia als centres sanitaris de la ciutat segueix en augment.

Hi ha una vintena de malalts de Covid a les UCI terrassenques

J. A./ P. M.

30.10.2020 | 20:47

Continua l'increment. Terrassa no és una excepció a la greu situació que comença a patir el sistema sanitari català per la segona onada de la Covid-19. Els centres hospitalaris de la ciutat segueixen augment la xifra de malalts, malgrat que encara que no s'ha arribat a les dades de la primera onada. Ni...