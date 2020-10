Renfe activa la devolució i canvi de bitllets de tren de manera gratuïta

La crisi del coronavirus

29.10.2020 | 21:15

Renfe facilitarà la devolució o canvi de bitllet, de manera gratuïta, a tots els viatgers que no tinguin el seu desplaçament adequadament justificat o no desitgin viatjar, entre ahir i el 20 de novembre, tots dos inclusivament. Aquesta mesura és aplicable a qualsevol bitllet per a serveis Ave, Llarga Distància, Avant o Regionals, davant les mesures extraordinàries de restricció de mobilitat que s'estan generalitzant en tot l'àmbit nacional. D'aquesta manera, els viatgers podran optar per la devolució de l'import íntegre del bitllet, sense despeses d'anul·lació, o per un nou bitllet per a una altra data sense despeses de canvi.

Aquestes operacions es podran realitzar, dins del període de validesa dels bitllets, a través dels canals de venda habituals (www.renfe.com, taquilles d'estacions, agències de viatge, etc.).

Per als clients amb títols multiviatge d'Ave i Llarga Distància adquirits abans del 29 d'octubre de 2020, Renfe procedirà a una ampliació automàtica en 23 dies dels terminis de validesa i viatge per a tots els abonaments BonoAve i Bono Colaborativo en vigor.