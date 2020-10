Renfe activa la devolució i canvi de bitllets de tren de manera gratuïta

29.10.2020 | 21:15

Renfe facilitarà la devolució o canvi de bitllet, de manera gratuïta, a tots els viatgers que no tinguin el seu desplaçament adequadament justificat o no desitgin viatjar, entre ahir i el 20 de novembre, tots dos inclusivament. Aquesta mesura és aplicable a qualsevol bitllet per a serveis Ave, Llarga...