Pròrroga d'un any a Tmesa

30.10.2020 | 04:00

La proposta de les ordenances fiscals per l'any 2021 que proposa la congelació dels preus i bonificacions per sectors afectats per la pandèmia és un dels temes destacats de l'ordre del dia del ple que se celebrarà avui de manera telemàtica. La sessió, que s'obrirà a les 9.30 h del matí, inclou en aquest apartat altres temes d'interès ciutadà com aprovar la pròrroga d'un any més a Tmesa, l'empresa concessionària del servei d'autobusos. També es porta al ple l'adhesió a una xarxa europea contra el racisme i una transferència de crèdit.