El Festival de Jazz es tancarà en streaming

29.10.2020 | 21:15

La cultura ha quedat de nou confinada. Les noves mesures del Govern de la Generalitat han fet tancar, des d'avui al vespre, cinemes, teatres, auditoris, museus i galeries d'art. Terrassa presentava oferta per avui i també pel dissabte i, per tant, ha quedat anul·lada. El Festival de Jazz tenia previst per avui el concert de Rocio...