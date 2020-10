El Consell Comarcal organitza tallers per empreses de la restauració i l'estètica

30.10.2020 | 11:36

La segona onada de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha suposat el tancament de bars, restaurants i centres d'estàtica, així com el confinament nocturn de 22 h a 6 h de la matinada. Com a mesura pal·liativa per als efectes econòmics, la Generalitat ha posat en marxa una nova línia de subvencions de quaranta milions d'euros. La sol·licitud només es pot realitzar mitjançant la tramitació electrònica. És per aquest motiu que el Consell Comarcal ha organitzat tres tallers per facilitar i acompanyar a les empreses, pimes i autònoms dels sectors de la restauració i estètica, donar-los eines i ajudar-los a realitzar la sol·licitud el nou ajut.