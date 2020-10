Bonificació a la taxa de residus en cas d'inactivitat

30.10.2020 | 14:16

El ple municipal ha aprovat aquest matí els impostos i taxes corresponents a l'exercici 2021, un paquet fiscal que inclou una novetat de darrera hora. El govern s'ha autoesmenat i ha incorporat dues mesures per compensar les pèrdues dels sectors afectats per la inactivitat pandèmia. La primera bonificarà mensualment la taxa de residus a aquelles activitats obligades a tancar durant el 2021. Cada mes s'aplicarà un 10 per cent de descompte en l'import de la taxa, que arribarà al 100 per cent si el tancament es perllonga deu mesos. Pel que fa a l'oci nocturn, una disposició transitòria per 2021 l'eximeix de pagar la taxa de recollida de residus comercials.

La proposta d'ordenances de l'executiu de Tot per Terrassa i ERC ha sortit endavant amb el vot favorable dels socis de govern i l'abstenció de l'oposició, que ha vist com la majoria de govern incorporava al projecte fiscal la proposta de PSC i Cs d'estendre els ajuts als bars amb terrasses a tots els sectors afectats pel tancament d'activitats.