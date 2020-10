Ballart expressa "lleialtat" al Govern en el tancament

30.10.2020 | 04:00

La decisió del Govern de la Genetalitat de tancar perimetralment els municipis catalans durant els caps de setmana (de fet, des de les 6 del matí dels divendres i fins a les 6 del matí dels dilluns) va provocar ahir una primera reacció política a nivell municipal. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va expressar a primera hora de la tarda (i a falta de conèixer la lletra petita de la restricció) "la màxima lleialtat" a les mesures preses per l'Executiu per tal de fer front a la Covid-19. "A partir del dispositiu policial de què disposem, que durant el toc de queda funciona molt bé, hem de veure com implementem la mesura", va dir. A més, Ballart va demanar "la màxima responsabilitat col·lectiva a la ciutadania" per tal de frenar aquesta segona onada de contagis per coronavirus a la ciutat, i va expressar que "és probable que en els pròxims dies s'hagin de prendre més mesures".