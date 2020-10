69 denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid

29.10.2020 | 21:15

La Policia Municipal va interposar el dimecres un total de 69 denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la Covid. D'aquestes, 35 denúncies es van fer a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada o dur-la de forma incorrecta. Dintre d'aquesta casuística, a més, es van interposar també set sancions, per partida doble, a un grup de set persones que es trobava a la plaça del Roc Blanc, incomplint la restricció de reunir-se més de sis persones, i a dues persones més que anaven pel carrer sense la mascareta posada i durant l'horari de confinament domiciliari. Pel que fa a les restriccions a bars i restaurants, una patrulla va denunciar el propietari d'un establiment de restauració per incomplir la normativa, ja que hi havia clients consumint davant la porta. Pel mateix motiu, van ser sancionats el propietari i els sis clients que es trobaven consumint a l'interior d'un altre bar.