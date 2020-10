69 denúncies per incomplir les mesures per contenir la Covid

29.10.2020 | 21:15

La Policia Municipal va interposar el dimecres un total de 69 denúncies per incompliment de les mesures decretades per contenir la Covid. D'aquestes, 35 denúncies es van fer a ciutadans i ciutadanes que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada o dur-la de forma incorrecta. Dintre d'aquesta...