TxT i ERC demanen baixar al 10% l'IVA de les perruqueries

29.10.2020 | 04:00

Tot per Terrassa i ERC-MES, els dos grups que configuren el govern municipal, impulsen tres acords de junta de portaveus, dos d'ells orientats a la millora de les condicions econòmiques dels sectors més castigats per la crisi de la Covid-19. El primer pretén que el ple reclami al Govern de l'Estat una rebaixa del tipus impositiu de l'IVA de les perruqueries i centres d'estètica, de tal manera que passi del tipus general del 21% actual al 10%. La modificació "afavoriria que el sector no surti tan perjudicat i facilitaria la pervivència de moltes empreses", afirma TxT, que recorda que "el sector de la bellesa està majoritàriament representat per autònoms i per un percentatge jove molt alt quant a la seva ocupació". Els dos partits també volen que el ple reclami a la Generalitat i a l'Estat un paquet "de mesures econòmiques" per l'hostaleria i la restauració. Txt i ERC demanen la unanimitat del ple per reclamar a la Generalitat que reprengui la tramitació i aprovi la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminatori.