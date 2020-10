Tancament de Terrassa des de demà a les sis del matí

29.10.2020 | 15:59

Catalunya farà un confinament perimetal general des de aquesta mitjanit i per espai de 15 dies. A més, Terrassa i la resta de municipis establiran des de demà a les sis del matí i fins dilluns a les sis del matí un tancament perimetral, que es repetirà el pròxim cap de setmana. Així, a excepció de les activitas essencials i dels causes de força major com desplaçaments per anar a la feina, per exemple, no és podrà sortir o entrar de Terrassa. S'establiran controls per limitar al màxim els movimients degut a l'extrema situació sanitaria, qualificada de crítica, en la segona onada de la pandèmia de la Covid-19.

Durant 15 dies es estancarà tota l'activitat de teatres i cinemes i esports no professionals, així com les activitats extraescolars dels nens i joves.

També es prorroga el tancament al públic de bars i restaurants, i el comerç només podrà funcionar el de menys de 800 metres quadrats, de manera que hauran de tancar els centres comercials, mentre les escoles romandran obertes i es recomana el teletreball.

No obstant això, es permetran els desplaçaments dins de la mateixa comarca si són per visitar els cementiris, coincidint el cap de setmana del 31 d'octubre i 1 de novembre amb Tots Sants, i també per a activitats esportives a l'aire lliure en municipis limítrofs i a les persones preses que tinguin permisos penitenciaris.

El Procicat i el Govern, en un consell executiu extraordinari, han aprovat avui dijous també les ajudes "necessàries" per als diversos sectors econòmics afectats, i també per a l'emergència social, amb uns 200 milions d'euros, segons ha dit en roda de premsa el vicepresident, Pere Aragonès.