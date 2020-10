Oposició al contracte de servei pel bus

29.10.2020 | 04:00

Els regidors Marc Armengol i Eva Candela també van abordar altres com la concessió del servei d'autobusos sobre la que el govern municipal preveu fer una pròrroga d'un any més (durant 2021) i després obrir un contracte de serveis per un període de cinc anys. Armengol va criticar l'opció del contracte de serveis. "Això contradiu el programa electoral de TxT de Ballart que era municipalitzar el servei (també el menjador escolar) i que, ara, ja s'ha descartat". El regidor socialista va qüestionar la nova fórmula. "Un contracte de serveis fa assumir tot el risc a l'Ajuntament i tindrà un sobrecost per la ciutadania. I tot per culpa del joc electoralista d'ERC-MES i JxT". A banda d'aquest assumpte, altres de molta actualitat com la crisi sanitària. La regidora Eva Candela va donar tot el suport als professionals sanitaris que ja han denunciat que estan esgotats. La política va demanar més recursos per l'atenció primària i un pacte de Salut. Per altra banda, el PSC sol·licitarà la celebració de plens de l'estat de la ciutat i un reconeixement a la memòria histórica, entre altres.