Alberto Tallón

Més de 10 milions per refer el pàrquing del portal de Sant Roc

Mercè Boladeras

28.10.2020 | 21:43

Un any i tres mesos després que es tanqués el pàrquing del portal de Sant Roc, per greus problemes d'estructura de l'edifici, es disposa d'un estudi per reformar l'espai. El document aposta per reconstruir l'equipament i executar un túnel de 150 metres per connectar-lo amb el de la Plaça Vella. El cost aproximat...