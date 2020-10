L'Hospital de Terrassa també tanca les visites als ingressats

L'Hospital de Terrassa endureix les restriccions i no permetrà les visites.

29.10.2020 | 16:17

Amb motiu de l'evolució epidemiològica i per garantir la seguretat dels pacients i professionals, a partir de demà divendres 30 d'octubre no es permet l'accés de visites a pacients ingressats a planta de l'Hospital de Terrassa. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) incrementa així les restriccions implantades la setmana passada. Hi ha però uns casos excepcionals: Els pacients de pediatria, la sala de parts i maternitat, els pacients en situació de final de vida i les persones amb discapacitat o necessitats especials.

Pel que respecta a la informació a les famílies, el CST ha definit els circuits per tenir una comunicació directa a través dels professionals sanitaris. En el cas que el pacient sigui autònom i pugui traslladar la informació a la família ho farà. Si no disposa de mòbil, des de la planta es facilitarà la comunicació via tauleta/videotrucada. Pel que fa a l'atenció ambulatòria, només entraran acompanyades les persones dependents i els infants.

En el cas de l'Hospital de Sant Llàtzer, el tancament de l'hospital es farà efectiu el dissabte 31 d'octubre. El circuit de comunicació amb les famílies també serà a través del personal assistencial i es posarà a disposició de les famílies videoconferències amb els pacients.