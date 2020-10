L'Hospital de Terrassa va prendre mesures el dia 21

28.10.2020 | 21:43

El Consorci Sanitari de Terrassa va ser el primer a aplicar restriccions en les visites a l'Hospital de Terrassa coincidint amb la segona onada de la pandèmia. Des del dia 21 d'octubre, les persones amb familiars ingressats poden visitar-los cada 48 hores: dimarts, dijous i dissabte en el cas dels pacients que ocupin llits A, i dimecres, divendres i diumenge els ingressos en llit B. Uns i altres podran entrar a l'hospital de 3 a 5 de la tarda.

Com a Mútua, a l'Hospital només pot entrar una persona per visita i ho ha de fer equipada amb mascareta. Es demana a les persones amb símptomes de Covid o amb sospites que no entrin al centre.

Al CST recorden la crisi viscuda les primeres setmanes de la primera onada de la Covid, quan un brot a l'àrea de cardiologia va provocar una allau de contagis i quarantenes entre el personal.

En aquesta segona onada l'Hospital de Terrassa s'ha preparat per afrontar la segona onada. El centre ha doblat la capacitat de l'UCI i disposa de dues plantes per a pacients Covid més una addicional.

El centre projecta una ampliació de la seva capacitat assistencial amb quatre actuacions. Entre elles la creació d'un "espai pulmó" amb 28 llits per atendre pacients urgents crítics. També l'obertura de la planta 4 i la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP).