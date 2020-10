L'Ajuntament deixarà d'ingressar 8 milions d'euros aquest 2020

29.10.2020 | 13:36

La pandèmia està tenint uns gran esfectes negatius en l'economia privada però també pública. L'Ajuntament de Terrassa estima que aquest any 2020 deixarà d'ingressar uns 8 milions d'euros procedents d'impostos, taxes i d'activitats i serveis que s'han aturat. Així ho ha dit la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i portaveu del grup municipal de Tot per Terrassa, Núria Marín, en la presentació aquest migdia de les ordenances municipals per l'any vinent i que seran punt de debat en el ple d'aquest divendres. Marín ha explicat que les ordenances es congelen i que hi haurà bonificacions pels sectors més afectats, com la restauració i en concret pels bars amb terrassa. També ha subratllat les ajudes per la promoció econòmica per reformar velles naus industrial