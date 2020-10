Una incidència tècnica impedeix sol·licitar ajudes per a restauració

28.10.2020 | 21:43

Les empreses de la restauració i els centres d'estètica i bellesa que van tancar fa gairebé quinze dies per ordre de la Generalitat podien sol·licitar a partir d'ahir les ajudes habilitades per la Generalitat, tot i que una incidència tècnica en el canal Empresa ho va impedir. L'allau de peticions va bloquejar el sistema. La previsió és que el tràmit estigui disponible avui a partir de les nou del matí, segons va informar el departament d'Empresa de la Generalitat. Per això, el termini de quinze dies hàbils per presentar les sol·licituds començarà a comptar a patir d'avui.

El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) va publicar aquest dimecres la convocatòria d'ajudes a aquestes empreses, que compten amb un pressupost inicial de 40 milions d'euros, de manera que a partir de les nou s'obria la presentació de sol·licituds. No obstant això, al voltant de mitja hora després d'obrir-se la convocatòria ha ocorregut una incidència tècnica en els serveis de la plataforma corporativa de Canal Empresa.

Les subvencions s'adrecen a autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica o bellesa, que s'han vist obligats a tancar per les mesures de salut pública decretades per la Generalitat per contenir els contagis de coronavirus. L'import de l'ajut és d'un màxim de 1.500 euros per sol·licitant per despeses realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.