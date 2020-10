El catedràtic d'enginyeria química Javier Lafuente ha estat escollit nou rector de la UAB

29.10.2020 | 11:43

Francisco Javier Lafuente Sancho ha estat elegit rector de la UAB per als pròxims quatre anys segons els resultats provisionals de les eleccions que, per primera vegada mitjançant votació electrònica, han tingut lloc els dies 27 i 28 d'octubre. La participació global ha estat d'un 11,47% (4.405 vots emesos). Per sectors, en el sector A han votat 868 electors, un 67,44% del total, amb 674 vots al candidat; al sector B, 612, un 20,39%, amb 432 vots al candidat; al sector C, 2.117, un 6,62%, amb 1.336 vots al candidat; i al sector D, 808, un 37,92%, amb 428 vots al candidat. Als comicis de fa quatre anys, la participació global va ser d'un 10,74%.

Javier Lafuente (Barcelona, 1960), catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, es va llicenciar en ciències químiques, en l'especialitat de química tècnica, el 1982, i es va doctorar cum laude en enginyeria química el 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà (UAB). És director del Grup de Recerca en Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, i Compostos Orgànics Volàtils i Olors (GENOCOV), i director del centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS). Lafuente ha treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l'Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.