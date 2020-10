La Policia Municipal posa vuit denúncies per incompliment del confinament nocturn

Des de les deu del vespre fins les sis del matí no és pot estar a la via pública sense causa justificada.

Des de les deu del vespre fins les sis del matí no és pot estar a la via pública sense causa justificada. Lluís Clotet

28.10.2020 | 12:54

La Policia Municipal va interposar la nit de dimarts un total de vuit denúncies a ciutadans i ciutadanes que es trobaven a la via pública entre les 22 h i les 6 h, sense causa justificada, incomplint les restriccions imposades amb el confinament nocturn. Fisn a quatre d'aquestes denúncies han estat per a vianants, mentre que les altres quatre s'han realitzat a vehicles aturats en un dispositiu de control policial realitzat a un total de 80 vehicles. Aquest dimarts també es va interposar vuit denúncies més per no dur la mascareta posada o fer-ho de manera incorrecta.