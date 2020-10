El ple presenta un estudi per reformar l'aparcament del Portal de Sant Roc i construir un enllaç soterrat amb el de la Plaça Vella

28.10.2020 | 11:56

El projecte de reconstrucció de l'aparcament del Portal de Sant Roc i la realització d'un túnel de 150 metres per connectar-lo amb el de la Plaça Vella tindria un cost aproximat d'entre 10 i 12 milions d'euros, segons un estudi que ha presentat el govern municipal i que serà un dels punts del ple d'aquest divendres. En aquest pressupost no s'inclou el cost de la urbanització de tot l'àmbit dels carrers afectats del seu entorn que podria incrementar la quantitat en uns quants milions més. La notícia ha estat avançada pel grup municipal del PSC a la roda de premsa que han fet Marc Armengol i Eva Candela, aquest matí, sobre els temes i propostes de la sessió plenària d'octubre. El portaveu socialista, Marc Armengol, considera que "s'haurien d'estudiar més opcions perquè poder ja no és necessari construir el nou pàrquing". Armengol ha llançat idees de rehabilitar aquest espai sota la via peatonal i situar equipaments culturals, esportius i socials.