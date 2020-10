L'Ajuntament prorrogarà la concessió del servei d'autobusos a Tmesa durant 2021

28.10.2020 | 12:12

L'Ajuntament té previst aprovar en el ple d'aquest divendres una pròrroga d'un any de la concessió del servei d'autobusos a Tmesa. Aquesta seria la segona pròrroga que el Consistori efectuarà a l'empresa. També es planteja fer després obrir un concurs en la modalitat del contracte de serveis per un període de cinc anys, fet que suposaria que l'Ajuntament hauria d'assumir més despesa perquè en aquesta modalitat l'empresa concessionària té un risc zero. Tmesa gestiona el servei a Terrassa des de 1989. La primera concessió va ser per vint anys amb una pròrroga de deu anys que va finalitzar l'any 2019. Després es va fer una primera pròrroga d'un any (2020) i ara es farà una segona (2021).