La importància de denunciar els fets

28.10.2020 | 04:00

La condició d'inimputables de les integrants de la banda complica la intervenció i resolució del problema. També el fet que algunes de les víctimes no denunciïn les agressions per por. Yolanda, la mare d'una de les adolescents, descriu fins a set atacs arran de les investigacions fetes en l'entorn de la seva filla i en xarxes socials. En una ocasió, diu, "a la nena li van trencar el nas. Va ser a l'estiu i ni ella ni els pares han volgut denunciar-ho de moment". Les autoritats demanen a les víctimes que donin el pas de comunicar les agressions. De moment hi ha diverses denúncies en Mossos i Policia Municipal, que han posat en marxa un dispositiu per a identificar les víctimes i prevenir nous incidents. Els agents tenen identificades a part de les integrants del grup. Avui, dues mares de les adolescents colpejades mantindran una reunió amb el regidor de districte Noel Duque i representants de la Policia Municipal.