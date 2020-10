El grup municipal socialista demana canvis

28.10.2020 | 12:28

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament ha manifestat aquest matí que està d'acord amb la proposta de congelar els impostos i les taxes però considera que s'haurien de fer alguns canvis per aconseguir més equitat. En aquest sentit, la regidora Eva Candela, ha dit que "s'haurien de cercar mecanismes perquè els bars que no tenen terrasses pugui beneficiar-se d'ajudes per l'impacte de la Covid-19". Candela ha coincidit així amb el regidor de Ciutadans, David Aguinaga, que el dilluns va proposar que aquest sector de la restauració pugui tenir descomptes a través de la taxa de residus. La regidora també ha comentat que "no veiem bé que les ordenances no tinguin enguany un ple específic".