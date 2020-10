La fiscalia renuncia a recórrer la sentència que absol Pere Soler

Efe

28.10.2020 | 12:28

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha renunciat a recórrer la sentència que la setmana passada va absoldre l'advocat terrassenc Pere Soler, jutjat per sedició i desobedència per la seva actuació com a director dels Mossos d'Esquadra en el referèndum de l'1 d'octubre. En la mateixa sentència també va resultar absolt el major dels Mossos, Josep Lluis Trapero, també jutjat pels delictes de sedició i desobediència, així com la intendent Teresa Laplana i l'altre cap polític policial, Cèsar Puig.

En una nota de premsa, la Fiscalia ha informat que ha adoptat aquesta decisió "després d'un estudi serè, ponderat i rigorós de la sentència i el seu vot particular", en entendre que les "limitacions legals que actualment regeixen el recurs d'apel·lació contra sentències absolutòries" fan impossible que prosperi el recurs.