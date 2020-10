Detingut un home a Terrassa que es feia passar per infermer

Redacció

27.10.2020 | 20:10

Utilitzava un número de col·legiat que no era el seu per tenir feina en una professió per a la qual no estava format, la infermeria. Com ja havia fet abans en un altre àmbit laboral, la policia. En aquest cas, solia portar unes credencials falses per identificar-se. Però finalment, agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Terrassa el van detenir el 16 d'octubre passat per un delicte d'intrusisme professional i per un altre de falsificació de document públic, oficial o mercantil.

L'arrestat és un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Mataró. El 9 d'octubre (és a dir, uns dies abans de la seva detenció), els investigadors van rebre la denúncia d'un home que exercia com a infermer i que, en aquest cas sí, estava legalment col·legiat com a tal.

L'home afirmava que una persona que no coneixia, havia utilitzat el seu número de col·legiat per treballar en la professió. D'aquest fet en va tenir coneixement perquè una empresa d'ambulàncies havia contractat un presumpte infermer, però davant les irregularitats en el seu comportament, van comprovar que el número que havia facilitat corresponia a una altra persona. Quan els investigadors van parlar amb l'empresa d'ambulàncies, el representant d'aquesta els va explicar que havien contractat un home com a infermer en un moment d'un gran volum de feina.

El fals infermer havia facilitat un número de col·legiat que li havia permès començar a treballar. Però l'empresa va començar ràpidament a sospitar del nou treballador, ja que no semblava conèixer bé la feina i posava excuses quan se li demanava la documentació que encara no havia entregat.

Descobert

Finalment, l'empresa d'ambulàncies va dur a terme les comprovacions pertinents i va descobrir que el número de col·legiat era el d'una altra persona, i que el seu empleat l'havia fet servir d'una manera del tot fraudulenta.

El fals infermer va acabar per fer arribar el seu currículum i una fitxa col·legial a l'empresa per a la qual treballava, però la documentació va resultar falsa.

Els investigadors dels Mossos d'Esquadra van saber que, usant el mateix número de col·legiat, havia treballat en tres empreses més, totes en puntes de feina concretes i durant pocs dies.

L'home tenia sis antecedents policials per fer-se passar per policia i dur credencials falses per identificar-se. Els Mossos van detenir-lo quan sortia de casa i es dirigia, vestit amb l'uniforme de sanitari, a una nova entrevista de feina.

L'arrestat va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.