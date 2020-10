Denunciat un bar del carrer Moixerò perquè tenia clients consumint a l'interior i exterior

Les persones que hi havia feien, a més, ús del mobiliari del bar a fora i a dins per deixar les begudes i també per seure.

Lluís Clotet

28.10.2020 | 12:49

Un establiment del carrer Moixerò ha estat denunciat per la Policia Municipal perquè tenia un grup de persones consumint a l'exterior i a l'interior del local. Els fets van passar el dimarts cap a les 21.30 hores del vespre. Les persones que hi havia feien, a més, ús del mobiliari del bar a fora i a dins per deixar les begudes i també per seure. Els agents van demanar als clients que abandonessin l'establiment, recordant-los les restriccions establertes per la Generalitat per lluitar contra la Covid-19 i van obrir acta al propietari per incompliment de les mesures decretades.