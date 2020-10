Una banda de noies colpeja i atemoreix adolescents

Laura Hernández

27.10.2020 | 20:10

Tenen atemorides a un grapat d'adolescents i en alguns casos també les seves famílies. Un grup de noies amb punt de trobada a la plaça del Primer de Maig porten mesos agredint de manera indiscriminada adolescents a la zona nord de la ciutat. Trien la víctima a l'atzar i després d'un gest de provocació, comencen els insults, les amenaces, per passar ràpidament a la violència física, amb estirades de cabell i cops de peu al cos i al cap. Les víctimes, nenes de 13 i 14 anys, i en algun cas també els seus familiars.

La Matilde és la mare d'una de les noies agredides. Els fets van passar el 2 d'octubre, al carrer Consell de Cent, darrere l'Aldi, quan la nena parlava a un amic a les escales d'un edifici. "Es van acostar vuit noies i van començar a ficar-se amb les ulleres de la meva filla i amb els seus cabells". L'adolescent va respondre a una de les interlocutores que les seves trenes "tampoc li quedaven bé". En aquell moment, sense temps de reaccionar, el grup es va llençar contra ella tirant-la a terra, estirant-li dels cabells i petejant-la. Quan la víctima es va poder aixecar "li van caure les ulleres i, quan va intentar agafar-les, les van trepitjar i van tornar els cop de peu al cap".

Una hora més tard la víctima va ser una noia de catorze anys que xerrava amb uns amics al barri de Can Roca. "Li van dir que volien parlar amb ella i la van apartar del grup", explica Yolanda, la seva mare. En pocs segons, la "banda" va començar a colpejar-la amb crueltat, amb "estirades de cabell i forts cops de peu al cap. Un dels amics la va voler defensar i també el van agredir".

En aquest cas els propietaris d'un bar proper van atendre la víctima i van trucar la policia. La nena va acabar amb un trau al front i un fort cop a l'ull.

L'historial d'agressions de la banda de noies creix cada dia. La denúncia d'una de les mares al grup de Facebook "El informer de Terrassa" ha fet aflorar atacs que no hi havien transcendit i que mostren el nivell d'agressivitat del grup.

A l'estiu, les noies van increpar una nena a l'interior d'un establiment comercial de la plaça Primer de Maig. La víctima anava acompanyada de la seva àvia i la seva germana petita. El grup les va amenaçar i la seguretat de la botiga les va fer fora. Un cop al carrer, les noies van llençar insults i ampolles contra la botiga i, en sortir, van perseguir a l'àvia i les nenes, que finalment se'n van poguer escapolir.

Alertada dels fets, una tieta de la víctima va reprendre l'actitud de les joves. Una estona més tard, la van atacar quan sortia a comprar amb la seva filla. "No m'ho esperava -explica l'Amparo-. Em van insultar i jo només volia protegir la meva nena. De sobte, es van llençar contra mi a colpejar-me i no em vaig poder defensar. Eren menors, ¿què podia fer?".

Reiteració

Les famílies han denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra i a la Policia Municipal. Ara, han volgut fer públic els fets "per què sabem que hi ha més víctimes que no ho expliquen per por i ens temem que un dia hi hagi una desgràcia". Matilde adverteix del perill que "en una agressió, un cop de peu pugui ferir de gravetat o matar una criatura".

Les queixes pel comportament del grup de noies han arribat al centre cívic President Macià i a l'AVV de Sant Pere Nord. A la plaça del Primer de Maig i als seus voltants s'han registrat incidents amb veïns que reprenien al grup pel seu comportament o per no dur mascareta. Un veí que demana anonimat explica que el van "insultar i amenaçar: 'calla vell de merda que te la jugues. Som menors i no ens passarà res', em van dir".

La banda mostra les seves accions en xarxes socials. Un vídeo mostra a Instagram com una de les agressores arracona una noia i la colpeja mentre les altres filmen.

Indignades, les mares de les víctimes han entregat als Mossos imatges del grup i de les seves malifetes. Algunes fins i tot han contactat amb els pares de les agressores per demanar-los que "posin fre a aquesta situació -diu la Yolanda-. Hem denunciat els fets i el grup continua al carrer. El problema no s'atura i els pares són els responsables de corregir les filles. Algun atac pot respondre a un 'pique' en xarxes, però en la majoria dels casos ni coneixen les víctimes. Agredeixen per diversió".