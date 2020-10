14 denúncies per incomplir les mesures decretades per frenar la Covid-19

28.10.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar dilluns 14 denúncies per incompliment de les mesures per frenar la Covid-19. Set es van interposar a ciutadans que no duien la mascareta i estaven consumint alcohol o substàncies estupefaents a la via pública. Altres quatre persones van ser sancionades per no dur la mascareta o dur-la mal posada. Una altra denúncia va ser per a un establiment per incomplir l'horari de tancament establert. I, finalment, dues denúncies més van ser per a dues persones que estaven a la via pública més tard de les 22 h i sense causa justificada.