Una usuària de patinet resulta ferida en rebre l'impacte de la porta d'un turisme

27.10.2020 | 04:00

El dissabte, cap al migdia, una conductora d'un patinet elèctric que circulava pel carrer de Fàtima, amb carrer d'Antoni Barata, va quedar ferida en rebre el cop de la porta d'un vehicle quan la persona que hi havia a l'interior l'havia obert per sortir sense adonar-se de la seva presència. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre la conductora del patinet, que va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Per altra banda, el divendres, a les 18.51 h, es va produir un accident entre un turisme i un patinet elèctric al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l'alçada de la plaça de la Dona. Una patrulla de la Policia Municipal va assistir al conductor del patinet, amb ferides lleus, fins a l'arribada de l'ambulància.