Emili González

27.10.2020 | 11:55

La recerca de Juan Carmona, usuari de Prodis, ha acabat amb un bon final. Aquest migdia l'han trobat a Can Tusell, desorientat, després que passés la nit a la zona. La recerca va començar ahir a la tarda, quan Carmona no va arribar a les Llars Serra de l'Obach, gestionades per Prodis al barri de la Cogullada, on residia. La Policia Municipal ha participat en la recerca.