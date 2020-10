Emili González

27.10.2020 | 11:55

Prodis fa una crida a trobar en Juan Carmona, resident de les Llars Serra de l'Obach, gestionades per l'entitat al barri de la Cogullada. "Des d'ahir a la nit busquem el Juan. Havia d'arribar a les Llars de Prodis a la tarda. L'any passat també vam viure una situació similar i el vam trobar a Vallparadís. Demanem ajuda a tothom que pugui col·loborar o cregui que l'ha pogut veure", indica Prodis a Twitter.



És precisament a la zona de Can Palet pròxima al Parc de Vallparadís on se centra la recerca. En el cas de tenir qualsevol informació, podeu contactar amb el número 647 87 86 69.