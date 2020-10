Nova mostra al Museu de Terrassa inspirada en el tema de la mort

27.10.2020 | 11:30

La nova exposició de llarga durada del Museu de Terrassa "Després de la mort", que es podrà veure des de demà i fins al 27 de juny de 2021 a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallpardís, presenta un itinerari on la recreació de diverses sepultures, amb els esquelets originals i l'exhibició del seu aixovar, permeten visualitzar les tradicions i els costums funeraris, mentre que a l'espai didàctic les famílies trobaran diferents propostes per parlar sobre la temàtica de la mort. Com a complement de la narrativa general s'ha recreat un ambient de cementiri, amb la instal·lació de tres làpides funeràries i una escultura de bronze de Clarasó.