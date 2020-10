La Maria Flotats Sala fa cent anys

26.10.2020 | 21:19

La Maria Flotats Sala va néixer el 19 d'octubre de 1920 per la qual cosa n'ha fet 100 anys, fita que ha celebrat amb familiars i veïns, tot que amb distància a causa de la prevenció que s'ha de tenir per la pandèmia. La Maria ha arribat al centenari amb un molt bon estat de salut, la ment clara i mantenint el seu gran sentit de l'humor. Viu amb la seva filla, Adela, i el seu nét, en Josep, i fins no fa gaire encara se la podia veure, ben d'hora, pels voltants del seu domicili, passejant o tornant de la perruqueria.