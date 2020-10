L'obra "Je ne veux pas mourir" se'n porta el primer premi de la categoria senior de "One Shot"

27.10.2020 | 11:42

El jurat del 1r. certamen "One Shot Terrassa City of Film" ha fet públic els premis de les obres. En la categoria senior, el primer premi és per "Je ne veux pas mourir", de M. Loi i G. Mangiasciutti, d'Itàlia; el segon per "Medimeisterschaften 2017", d'Alex Volz d'Alemanya i el tercer per "The 13th. Month of the year", de Vanid eslami, d'Iran. En la categoria junior, el primer premi ha estat per "Grandpas's Birthday", de Jasmine i Nathan Ko, de Corea. Tanmateix s'acorda atorgar el Premi especial del jurat a "Ayn Levana", de Tomer Shushan, d'Israel. El concurs internacional ha estat un èxit de participació. S'ha presentat 1.700 treballs de 110 països, un fet que ha complagut molt a la Societat Coral Joventut Terrassenca, l'entitat organitzadora.