L'Acadèmia del Cine Català distingeix el Cinema Catalunya com una de les 13 sales centenàries del país

27.10.2020 | 11:17

Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, el 27 d'octubre, l'Acadèmia del Cinema Català retrà aquest dimarts un petit homenatge a totes les sales centenàries que actualment hi ha al nostre país. Un d'aquests reconeixements recaurà en l'històric Cinema Catalunya de Terrassa, fundat el 1916. Des de fa vint anys, el cinema del carrer de Sant Pere és una de les poques sales de Catalunya de titularitat municipal, fet que demostra l'aposta de l'Ajuntament de Terrassa per mantenir en funcionament aquest emblemàtic equipament cultural. L'acte de reconeixement se celebrarà aquest vespre a Calella, precisament en una de les sales dintinguides, com és la Sala Mozart. La presidenta de l'Acadèmia, isona Passola, entregarà una placa commemorativa a cadascun dels 13 cinemes catalans amb més de 100 anys d'història.