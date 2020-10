27.10.2020 | 04:00

El 112 va informar divendres, a les 14.03 h, d'una col·lisió entre dos turismes a l'avinguda de Jaume I, amb el carrer de Bartrina. Una patrulla de la Policia municipal va atendre el conductor d'un dels vehicles, q ue va ser traslladat per una ambulància a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van activar el servei de la grua per retirar els vehicles accidentals de la via.