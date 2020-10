Detingut un home a Terrassa que es feia passar per infermer

Redacció

27.10.2020 | 12:07

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Terrassa van detenir el 16 d'octubre un home de 35 anys, nacionalitat espanyola i veí de Mataró per un delicte d'intrusisme professional i per un altre de falsificació de document públic, oficial o mercantil. L'arrestat es feia passar per infermer i utilitzava un número de col·legiat que no era seu.

Els investigadors, el 9 d'octubre, van rebre la denúncia d'un home que exercia com a infermer i, com a tal, estava col·legiat pel Col·legi d'Infermeria. L'home afirmava que una persona que no coneixia havia utilitzat el seu número de col·legiat per tal de treballar com a infermer. D'aquest fet en va tenir coneixement perquè una empresa d'ambulàncies havia contractat un presumpte infermer i davant les irregularitats en el seu comportament van comprovar que el número que havia facilitat corresponia a una altra persona.