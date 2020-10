El regidor de Ciutadans, David Aguinaga. El regidor de Ciutadans, David Aguinaga.

Cs s'abstindrà en el debat de les ordenances fiscals perquè "no són equitatives"

Mercè Boladeras

26.10.2020 | 21:19

Els grups municipals al Consistori ja han començat a fer públiques les seves posicions respecte al debat de les ordenances fiscals pel pròxim any que s'ha de celebrar aquest divendres. El regidor de Ciutadans (Cs), David Aguinaga, va anunciar ahir que el seu grup s'abstindrà per considerar que "hi ha mesures que...