Abús sexual en un autobús de la línia 8

Javier Llamas

26.10.2020 | 21:19

a comptava amb antecedents seriosos per atacs contra la llibertat sexual. Aquell dia d'estiu, en un autobús urbà de Terrassa, va tocar el cul a una menor de 15 anys. Està acusat d'un delicte d'abús sexual i, malgrat que es té en compte la seva alteració psíquica, la fiscal reclama una pena de tres anys , onze mesos i 29 dies de presó, més una dècada de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 2.000 euros a la noia.

Eren les 6.45 de la tarda quan la víctima i una amiga es trobaven en un autobús de la línia 8. Les noies tenien llavors, el 31 de juliol del 2018, 15 anys. El sospitós les va abordar i els va preguntar quina edat tenien. Elles no van fer cas a aquell tipus i no van respondre a la seva pregunta.

Historial delictiu

I ell, llavors, va tocar el cul a una de les noies. La va tocar amb la mà oberta, a manera de palmada, especifica la Fiscalia.

Això no és assumpte fútil, segons recull l'article 28 del Codi Penal. El Ministeri Públic assenyala que l'actuació d'ànim libidinós de l'acusat és constitutiva d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i demana una condemna de tres anys, onze mesos i 29 dies de presó, amb una mesura de llibertat vigilada per un termini de deu anys superior a la pena de presó imposada. Si prospera la tesi acusatòria, l'acusat no es podrà acostar a menys de 500 metres de la noia per un període que superi en deu anys a la pena de presó estipulada. Tampoc podrà comunicar-se amb ella per cap mitjà.

El sospitós té historial delictiu. Al març del 2008, un jutjat penal de Barcelona li va imposar un any de presó per un delicte d'agressió sexual. El seu currículum penal es va ampliar al desembre del 2019 amb una altra sentència, aquesta d'abús sexual amb víctima menor d'edat i dictada per un jutjat penal de Terrassa: tres anys de presó. En el 2011 havia estat condemnat també, per un robatori amb força, a quatre mesos de privació de llibertat.

L'acusat sofreix una alteració psíquica. Ho reconeix la fiscal, que parla d'un "funcionament intel·lectual límit" i d'un trastorn psicòtic no especificat. El processat és drogodependent i té una discapacitat del 78%. Tot això pot minvar la seva capacitat volitiva i intelectiva. O sigui: concorre la circumstància atenuant d'alteració psíquica. El jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa va tramitar la causa i l'Audiència Provincial de Barcelona té previst jutjar el cas dimecres vinent. La fiscal ha sol·licitat que les menors, tant la víctima com la seva acompanyant, declarin sense creuar-se amb l'acusat, sense que existeixi confrontació visual entre ells.

Agents de la Policia Municipal han estat citats a comparèixer com a testimonis, perquè van ser ells els que van intervenir aquella tarda del tocament en l'autobús de la línia d'avingudes.