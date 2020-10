114 denúncies el cap de setmana per incomplir mesures contra la Covid

Redacció

26.10.2020 | 21:19

La Policia Municipal va interposar des de divendres i fins diumenge un total de 114 denúncies per incompliment de les mesures decretades per la Generalitat per frenar la propagació de la Covid-19. D'aquestes denúncies, 54 van estar per a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada o per dur-la de forma incorrecta.

Altres 58 denúncies van estar per a ciutadans i ciutadanes que incomplien la prohibició de reunir-se més de sis persones i de no consumir aliments ni begudes a la via pública. Una d'aquestes sancions va estar per al resident d'un habitatge on s'estava fent una barbacoa amb vuit persones; 15 més es van realitzar en una intervenció en una zona pròxima a la Torre Mossèn Homs, on un grup nombrós de persones estaven consumint begudes alcohòliques; i altres 16 sancions més per a un altre grup de gent reunida al carrer dels Horts i consumint begudes alcohòliques.

Durant el cap de setmana, va quedar denunciat també el propietari d'un supermercat 24 h que incomplia l'ordre de tancament, obligatori a partir de les 22 h, així com el propietari d'un establiment que incomplia la prohibició d'oferir la consumició a l'interior del local.

Conduir sense carnet

D'altra banda, diumenge a les 16.41 hores agents de la Policia Local van aturar un ciclomotor que circulava pel carrer de Jacint Elías, amb el passatge de la Concòrdia (Ca N'Anglada), i van comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís. Més tard, a les 16.50 h, la Policia Municipal va observar al carrer de Núria, amb el passeig del 22 de Juliol (La Maurina), un turisme que en veure la patrulla va intentar esquivar-la. Els agents el van aturar i van identificar al conductor, comprovant que no havia obtingut mai el carnet.