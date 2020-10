L'Ajuntament demana "claredat" en les mesures de la Generalitat

Emili González

26.10.2020 | 15:15

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha mostrat aquest migdia favorable a la intenció del Govern espanyol d'allargar durant sis mesos l'Estat d'Alarma, i també a l'aplicació del toc de queda impulsat pel Govern de la Generalitat davant de l'expansió de la pandèmia. Ara bé, ha demanat a l'Executiu català "claredat" a l'hora de posar sobre la taula noves mesures per frenar la Covid-19, en relació a la idea expressada aquest matí per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, d'impulsar un possible confinament domiciliari els caps de setmana.

Ballart ha qualificat les dades de Terrassa com "a molt preocupants", amb un risc de rebrot que diumenge passat se situava en els 981 punts, el més elevat des que va començar la pandèmia el març passat.