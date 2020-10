Joves contra el toc de queda

26.10.2020 | 21:01

L'Esquerrra Independentista de Terrassa s'ha sumat aquesta nit a la concentració unitària contra el toc de queda convocada a les ciutats catalanes. Joves de diferents col·lectius de la ciutat, de Rubí i Sant Cugat s'han concentrat al Raval per denunciar les "finalitats repressives" de la mesura. Els joves han donat lectura a un manifest que defensa que "el toc de queda no baixa les ràtios de les escoles, no posa més personal sanitari als centres de salut, no paga els lloguers, no atura els acomiadaments ni ens salva de la Covid". La concentració, que ha aplegat més de dos-centes persones, ha acabat amb crides a la llibertat.