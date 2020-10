Ciutadans demana ajudes als bars sense terrassa

26.10.2020 | 13:02

El grup municipal de Ciutadans ha anunciat que s'abstindrà en la proposta de les ordenances que presentarà el govern de Jordi Ballart en el ple d'aquest mes. El regidor de la formació, David Aguinaga, ha explicat aquest migdia que estan d'acord en la proposta de congelar el preu dels impostos i les taxes per l'any 2021 però que s'abstindran perquè consideren que hauria d'haver-hi més ajudes a la restauració, un dels grans sectors perjudicats per la pandèmia. En aquest sentit, el regidor de Cs considera que els bars sense terrassa haurien de tenir una bonificació en la taxa de residus per no ser discriminats respecte als que si la tenen i l'Ajuntament no la cobrarà per la Covid-19. Per altra banda, Aguinaga també ha reprobat que l'estat d'alarma duri sis mesos i que el toc de queda no sigui més flexible per la restauració.