L'AVV de Sant Llorenç reprèn l'activitat amb una junta renovada

Emili González

26.10.2020 | 11:38

L'AVV de Sant Llorenç del Munt ha reprès aquest dilluns la seva activitat amb una nova junta, després d'un llarg període sense funcionament. Avui, justament, ha tornat a obrir el local de l'entitat, situat a la plaça de la Font de l'Olla, número 79. El passat 12 de setembre, l'associació veïnal va celebrar una assemblea on es va fer efectiu el traspàs de poders, amb una junta renovada i rejovenida, encapçalada pel nou president, Luis Ibáñez, amb Manuel Serrano com a vicepresident i María José Mejía com a tresorera.

"La instal·lació d'ascensors en les comunitats de veïns on està pendent de dur a terme aquesta reforma, la seguretat al barri i la neteja són els principals reptes de la nova junta", segons el seu secretari, Víctor Pérez.

L'horari d'atenció al local de l'entitat és dilluns i dijous, de 9 a 13 hores.