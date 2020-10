Catalunya té previst implantar aquesta nit des de les 10 el toc de queda

25.10.2020 | 13:44

El govern català es planteja decretar l'inici del toc de queda a Catalunya aquesta mateixa nit, un cop el Consell de Ministres reunit a Madrid aprovi el marc legal que li permeti aplicar la mesura.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avançat aquest diumenge en una entrevista amb l'emissora RAC1 que a les 16:00 hores d'aquesta tarda es reunirà el Procicat, l'òrgan de Protecció Civil competent per a aquesta matèria, per acordar la implantació del toc de queda.

Sàmper ha avançat també que les sancions que s'imposaran per l'incompliment de el toc de queda aniran dels 3.000 als 600.000 euros.

A la reunió del Procicat, aquest òrgan concretarà el toc de queda s'aplica entre les 22:00 hores i les 06:00 del dia següent.

El conseller, que prefereix parlar de reducció de la mobilitat nocturna davant de l'expressió "toc de queda", ha subratllat, però, que aquesta mesura "no serà suficient".

Ha dit que els responsables dels organismes competents es reuniran demà a primera hora per estudiar altres mesures per combatre la pandèmia, com els confinaments diürns o perimetrals. "El toc de queda no és definitiu, s'ha de complementar", ha argumentat.

El conseller ha afirmat que ell era partidari d'aplicar el toc de queda abans d'avui, tot i que ha precisat que amb la declaració de l'estat d'alarma, la seva implantació serà ràpida.