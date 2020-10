Ampli dispositiu de Mossos per restringir la mobilitat al Parc Natural amb vehicle privat

25.10.2020 | 16:23

Un ampli dispositiu a càrrec de Mossos d'Esquadra ha controlat, per primera vegada, aquest cap de setmana, l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç amb vehicle privat. Els agents s'hi han distribuït en els punts claus dels pàrquings per deixar el cotxe i quan estaven plens explicaven als conductors que havien de fer-se enrere. Una mica abans de les 11 del matí, d'aquest diumenge, ja no es podia aparcar en lloc de les zones habilitades a la carretera de Matadepera, a excepció de l'aparcament cedit davant de Les Pedritxes. Això ha fet que moltes persones que anaven a la muntanya haguessin de prendre una decisió ràpida. Alguns han deixat el cotxe i han agafat el bus llançadora fins al Coll d'Estenalles i d'altres han girat cua cap a Terrassa. Els Mossos i agents de Defensa Forestal han quedat sorpresos que molts conductors deien que anaven a Mura, al poble, pensant poder que en el trajecte cap a Coll d'Estenalles trobarien algun forat per deixar el cotxe. Els agents, però, tenien clar que si el vehicle no s'aparcava bé, hi havia denúncia.

La mesura de control per regular l'accés als parcs naturals s'ha pres aquest cap de setmana per reduir la mobilitat en automòbil als parcs de Catalunya, que arran de la tardor, els bolets i la pandèmia, s'ha incrementat de forma notable fins al punt que hi havia gent que deixava el cotxe en plena calçada de circulació. Els controls han provocat cues a la carretera de Matadepera i ha afectat, sobretot, a persones que venien de fora del terme de Terrassa amb la idea de pujar a La Mola. Aquest ha estat el cas, per exemple, de l'Alba, Sara i Júlia, que venien des de Barcelona amb el cotxe. Les tres van manifestar que sabien de les mesures però que no les entenien gaire. "Són mesures una mica ambigües. Al parc hi haurà igual molta gent o sigui que poder s'ha aprofitat aquest control amb la pandèmia. Antonio i Tomàs, formant part d'un grup de 6 persones de Barberà del Vallès, han comentat que els hi semblava bé. "La mesura és bona, sempre que es faciliti la connexió des del pàrquing fins al Coll d'Estenalles i amb freqüència raonable; que no t'hagis d'esperar gaire. Però, avui diumenge, és el primer dia i veurem com anirà això del bus llançadora per anar i tornar".