La urbanització d'Els Bellots II tindrà via lliure en breu

Terrenys on s'urbanitzarà el polígon els Bellots II. Tindrà dotze grans parcel·les. Nebridi Aróztegui

23.10.2020 | 20:09

La urbanització del polígon industrial Els Bellots II tindrà via lliure en pocs mesos. Isaac Albert afirma que el darrer tràmit preceptiu, l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció o Avaluació Industrial de la Generalitat "és imminent, de manera que l'any vinent les màquines podran iniciar els primers moviments de terra".

Fa anys que el sector empresarial demana nou sol industrial i els Bellots II està cridat a ser un polígon clau per la seva ubicació estratègica, al peu de l'autopista C-18 i molt a prop de l'N-150 i l'AP-7. També per la seva peculiar configuració de grans parcel·les, després de la modificació del POUM que va permetre modificar la parcel·lació del sector per garantir una major sortida al mercat i la seva viabilitat econòmica.

La constructora Copcisa invertirà cent milions d'euros en la urbanització del sector, que posarà al mercat grans parcel·les de entre 20 mil i 250 mil metres quadrats.

El pla d'ordenació preveu la construcció de dos ramals d'entrada i sortida a la C-58 -que el 2021 haurà estrenat la seva ampliació en aquest tram- i un viaducte que connectarà amb el districte 7.