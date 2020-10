Un incendi afecta dues naus d'una empresa de plàstics

23.10.2020 | 20:09

A la una de la matinada d'ahir un particular va alertar que havia observat explosions a una fàbrica del carrer de Libra, amb el carrer de Neptú, al polígon de Can Parellada. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres patrulles de la Policia Municipal, que van comprovar que hi havia foc a dues naus d'una empresa de manipulats de plàstic, També van anar cinc dotacions de Bombers per extingir el foc. A l'interior d'una de les naus es va trobar un gos, que va ser traslladat a la Prefectura. Els Bombers van treballar en l'extinció de l'incendi durant hores.