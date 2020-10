140 pacients ingressats a Terrassa

23.10.2020 | 20:09

Ahir hi havia 140 pacients ingressats per l'afectació de la pandèmia de la Covid-19 als dos centres sanitaris de Terrassa. L'Hospital Universitari MútuaTerrassa acollia 70, dels quals 8 eren a l'UCI. Per la seva banda, l'Hospital de Terrassa del CST assistia el mateix nombre (70), dels quals 9 eren a l'UCI. Així...